10 октября 2025 в 11:28

Синее море цветов и хвойно-пряный аромат: осенний волшебник с удивительной неприхотливостью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кустарник «голубой туман», известный как кариоптерис, является настоящей мечтой садовода, сочетая ослепительную красоту с удивительной неприхотливостью. Он образует синее море цветов!

Его главная уникальность — редкий чистый синий цвет, который появляется в конце лета и осенью, когда большинство растений уже отцвело. Куст буквально окутывается плотными соцветиями, создавая эффект синей дымки или моря, за что и получил свое название.

Этот осенний волшебник источает приятный хвойно-пряный аромат, который усиливается при прикосновении и привлекает в сад множество бабочек и пчел. Кустарник невероятно засухоустойчив, может расти на бедных почвах и требует минимального ухода, зацветая уже в первый год после посадки. Посадите «голубой туман» — и вы получите готовый ландшафтный шедевр, который будет радовать вас яркими красками, когда природа уже готовится к зиме!

Ранее был назван цветок-фейерверк для террас и влажных уголков сада с яркими соцветиями.

