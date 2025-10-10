Многолетник с золотыми фонариками растет 10 лет: морозостойкий и расцветает одним из первых

Купальница (Trollius europaeus) по праву считается символом северных садов. Её ярко-жёлтые шаровидные цветки напоминают миниатюрные фонарики и появляются в конце весны, когда большинство растений только начинает просыпаться. Цветение длится около трёх недель, украшая сад солнечными акцентами и создавая атмосферу тепла даже в прохладную погоду.

Растение отличается исключительной зимостойкостью — купальница способна выдерживать морозы до –35 °C, не требует укрытия и прекрасно зимует в открытом грунте. Её плотные прикорневые листья образуют густой куст высотой до 70 см, который сохраняет декоративность весь сезон. На одном месте купальница может расти до 10 лет, не теряя привлекательности и силы цветения.

Она предпочитает солнечные участки или лёгкую полутень, а особенно хорошо чувствует себя во влажных местах — у водоёмов, в низинах или вдоль дорожек. Благодаря своей неприхотливости и устойчивости к холодам, купальница стала одним из любимейших растений садоводов, украшая участки яркими, «горящими» шарами, которые невозможно не заметить.

