Цветок-фейерверк с яркими соцветиями: для террас и влажных уголков сада

Кроссандра — это тропическая красавица, способная превратить сад в кусочек райского уголка благодаря своим ярким оранжевым или желтым соцветиям, которые вспыхивают как фейерверки среди темно-зеленой глянцевой листвы.

Главные преимущества кроссандры: непрерывное цветение с мая по октябрь, высокая декоративность даже в полутени и способность привлекать в сад бабочек и колибри.

Этот цветок-фейерверк идеален для украшения террас и влажных уголков сада — его экзотические соцветия и глянцевые листья создадут атмосферу вечного лета! Уход включает ежедневный полив в жару, опрыскивание листьев и подкормки раз в 2 недели удобрением для цветущих растений.

Однако это теплолюбивое растение (минимальная температура — +12 °C) подходит для открытого грунта только в южных регионах с мягкими зимами (Крым, Сочи, Краснодарский край). В средней полосе ее выращивают в кашпо с зимовкой в помещении.

