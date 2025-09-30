Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 23:36

Цветок-фейерверк с яркими соцветиями: для террас и влажных уголков сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроссандра — это тропическая красавица, способная превратить сад в кусочек райского уголка благодаря своим ярким оранжевым или желтым соцветиям, которые вспыхивают как фейерверки среди темно-зеленой глянцевой листвы.

Главные преимущества кроссандры: непрерывное цветение с мая по октябрь, высокая декоративность даже в полутени и способность привлекать в сад бабочек и колибри.

Этот цветок-фейерверк идеален для украшения террас и влажных уголков сада — его экзотические соцветия и глянцевые листья создадут атмосферу вечного лета! Уход включает ежедневный полив в жару, опрыскивание листьев и подкормки раз в 2 недели удобрением для цветущих растений.

Однако это теплолюбивое растение (минимальная температура — +12 °C) подходит для открытого грунта только в южных регионах с мягкими зимами (Крым, Сочи, Краснодарский край). В средней полосе ее выращивают в кашпо с зимовкой в помещении.

Ранее был назван многолетник, который растет даже в лужах и на камнях: цветок-золото для проблемных участков.

Дарья Иванова
