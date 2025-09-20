«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 13:28

Растет даже в лужах и на камнях: цветок-золото для проблемных участков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вербейник монетчатый — многолетник-золото для проблемных участков, который с июня по август укрывает землю ковром из золотисто-желтых цветов.

Он способен расти в полной тени, лужах, на камнях и даже в воде на глубине до 10 см, отличается морозостойкостью (до –40 °C). Посадка под зиму (октябрь — ноябрь) элементарна: разбросайте отрезки стеблей с корешками по поверхности влажной почвы, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите — весной вербейник тронется в рост без вашего участия.

Он не требует полива, подкормок и не болеет, а его ползучие побеги за сезон покрывают до 2 м². Идеален для декорирования берегов водоемов, сырых канав и тенистых мест, где не выживают другие растения.

Ранее были названы неубиваемые многолетники, которые 100% зацветут следующим летом: зимуют даже в глине и песке.

