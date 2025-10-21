Если октябрь выдался дождливым, не откладывайте посадку цветов: этот красавец приживется на 100%

Если октябрь выдался дождливым, не откладывайте посадку цветов — нарциссы идеально подходят для посадки в сырую погоду! Этот красавец приживется на 100%. Он не просто терпимо относится к влаге, а действительно нуждается в ней для успешного укоренения.

В дождливые дни почва становится достаточно мягкой и влажной, что создает идеальные условия для посадки. Выберите участок с хорошим дренажем, выкопайте лунки глубиной 15–20 см (три высоты луковицы) на расстоянии 10–15 см друг от друга. Если земля слишком мокрая, просто добавьте в каждую лунку немного песка для защиты от загнивания.

Луковицы нарциссов содержат природные фунгициды, что делает их устойчивыми к грибковым заболеваниям во влажной почве. После посадки можете замульчировать участок компостом — дальше природа сделает все сама. Весной вы получите нежные цветы с тонким ароматом, которые будут цвести годами, не требуя особого ухода.

