У Ким Кардашьян обнаружили серьезное заболевание

У бизнесвумен и участницы реалити-шоу Ким Кардашьян была обнаружена аневризма головного мозга, передает TMZ со ссылкой на новый выпуск программы «Семейство Кардашьян». Во время магнитно-резонансной томографии специалисты нашли расширение кровеносного сосуда в мозге.

Проблемы со здоровьем она связала с громким разводом с рэпером Канье Уэстом. По ее словам, из-за стресса у нее развилась не только аневризма, но и обострился псориаз.

В новом выпуске проекта Кардашьян заявила о развитии «стокгольмского синдрома» по отношению к бывшему мужу — психологического механизма, вызывающего позитивные чувства к обидчикам. Ким и Канье были в браке с 2014 по 2022 год, за это время у них родилось четверо детей.

Ранее Кардашьян рассказала о непростых аспектах своего брака с Канье. Она поделилась, что не чувствовала себя в безопасности и испытывала нестабильность в разных сферах жизни. Ее беспокоило поведение мужа, в том числе то, как он отзывался о ее семье, и привычка выставлять подробности их личной жизни напоказ. Несмотря на опасения потерять важные связи в мире моды после расставания, Кардашьян заявила, что ни о чем не жалеет.