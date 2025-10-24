Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:44

У Ким Кардашьян обнаружили серьезное заболевание

Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

Ким Кардашьян Ким Кардашьян Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

У бизнесвумен и участницы реалити-шоу Ким Кардашьян была обнаружена аневризма головного мозга, передает TMZ со ссылкой на новый выпуск программы «Семейство Кардашьян». Во время магнитно-резонансной томографии специалисты нашли расширение кровеносного сосуда в мозге.

Проблемы со здоровьем она связала с громким разводом с рэпером Канье Уэстом. По ее словам, из-за стресса у нее развилась не только аневризма, но и обострился псориаз.

В новом выпуске проекта Кардашьян заявила о развитии «стокгольмского синдрома» по отношению к бывшему мужу — психологического механизма, вызывающего позитивные чувства к обидчикам. Ким и Канье были в браке с 2014 по 2022 год, за это время у них родилось четверо детей.

Ранее Кардашьян рассказала о непростых аспектах своего брака с Канье. Она поделилась, что не чувствовала себя в безопасности и испытывала нестабильность в разных сферах жизни. Ее беспокоило поведение мужа, в том числе то, как он отзывался о ее семье, и привычка выставлять подробности их личной жизни напоказ. Несмотря на опасения потерять важные связи в мире моды после расставания, Кардашьян заявила, что ни о чем не жалеет.

