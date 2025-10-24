Цветет пышнее роз и не требует вашего внимания: чудо-многолетник для посадки в ноябре

Гайлардия — чудо-многолетник для посадки в ноябре. Он поражает своей засухоустойчивостью и способностью цвести без перерыва с июня до самых заморозков, образуя роскошные кусты с огненно-красными, солнечно-желтыми и медовыми соцветиями.

Гайлардия невероятно неприхотлива — она прекрасно растет на бедных почвах, не требует частых поливов и подкормок, цветет пышнее роз и не требует вашего внимания. Она прекрасно зимует без укрытия, с каждым годом наращивая более пышные кусты.

Для подзимней посадки в конце октября — ноябре выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей, не заглубляя их. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в крепкие растения, готовые к цветению в этом же сезоне.

