24 октября 2025 в 06:46

Цветет пышнее роз и не требует вашего внимания: чудо-многолетник для посадки в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гайлардия — чудо-многолетник для посадки в ноябре. Он поражает своей засухоустойчивостью и способностью цвести без перерыва с июня до самых заморозков, образуя роскошные кусты с огненно-красными, солнечно-желтыми и медовыми соцветиями.

Гайлардия невероятно неприхотлива — она прекрасно растет на бедных почвах, не требует частых поливов и подкормок, цветет пышнее роз и не требует вашего внимания. Она прекрасно зимует без укрытия, с каждым годом наращивая более пышные кусты.

Для подзимней посадки в конце октября — ноябре выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, рассыпьте семена по поверхности и слегка присыпьте землей, не заглубляя их. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в крепкие растения, готовые к цветению в этом же сезоне.

Ранее был назван цветок, который можно сажать при 0 °C: ночные заморозки ему не помеха.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Дарья Иванова
