13 октября 2025 в 23:01

Ночные заморозки этому цветку не помеха: сеешь даже при 0 °C — вырастает яркая клумба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если холода уже сковали землю, а вы не успели с осенними посадками — самое время посеять календулу. Ей ночные заморозки не помеха. Сажаешь даже при 0 °C — вырастает яркая клумба.

Этот удивительный цветок можно смело сажать, даже когда температура опускается ниже нуля, просто разбросайте семена в промерзлую землю и слегка присыпьте грунтом. Весной, как только сойдет снег, календула дружно взойдет и уже в начале лета подарит вам яркие оранжевые и желтые соцветия-корзинки.

Этот цветок не просто украсит сад, но и оздоровит почву и отпугнет вредителей. Календула будет цвести до самых осенних заморозков, не требуя особого ухода, устойчива к засухе и похолоданиям. Это идеальное решение для тех, кто хочет без лишних хлопот создать жизнерадостную клумбу, способную пережить любые капризы природы.

Ранее был назван многолетник для создания живой изгороди с обильным цветением: быстро разрастается.

Дарья Иванова
Д. Иванова
