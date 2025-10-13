Даже самая большая клумба будет покрыта белоснежным ковром: многолетник-нежность! Посадите в октябре и забудьте

Маргаритка «Хабанера Вайт» — это тот самый цветок, который доказывает, что истинная красота не требует жертв. Представьте себе пышные, махровые соцветия-помпоны идеальной белизны, которые словно парят на упругих цветоносах над аккуратной розеткой листьев.

Эта маргаритка — многолетник, который будет терпеливо возвращаться в ваш сад год за годом, становясь только пышнее. Её главное волшебство — невероятная выносливость. Она зимостойка, не боится возвратных заморозков, мирится с разными типами почв и простит вам, если вы забудете о поливе в засуху. Посадив её на светлом месте, вы получите роскошное, долгое цветение с конца весны и до середины лета, а при своевременном удалении увядших бутонов — и повторную волну осенью. Это идеальное растение для ленивых садоводов, которое создаст в саду атмосферу утонченного благородства без всяких хлопот.

