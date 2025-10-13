Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:27

От увядания к пышному цветению: спасаем орхидеи и спатифиллумы этой осенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью капризные орхидеи и спатифиллумы часто начинают увядать из-за изменения микроклимата в квартире. Главная причина — неправильное размещение растений.

Критическая температура для тропических цветов — +15°C. Холодные подоконники и горячие батареи одинаково опасны: первые вызывают переохлаждение корней, вторые пересушивают воздух.

Для здоровья растений важно создать комфортные условия:

  • Уберите цветы с подоконника, разместите в комнате с умеренным освещением
  • Избегайте сквозняков
  • Поддерживайте температуру от +18 до +25°C
  • Периодически устраивайте растениям «банные дни» в ванной после душа
  • Используйте рисовую воду как натуральную подкормку

При правильном уходе орхидеи восстановятся за неделю и продолжат радовать цветением.

Ранее сообщалось, что успешное выращивание хризантем требует правильного подхода. Важно знать особенности сортов: есть морозостойкие многолетники, требующие выкапывания, и однолетние виды.

