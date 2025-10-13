От увядания к пышному цветению: спасаем орхидеи и спатифиллумы этой осенью

Осенью капризные орхидеи и спатифиллумы часто начинают увядать из-за изменения микроклимата в квартире. Главная причина — неправильное размещение растений.

Критическая температура для тропических цветов — +15°C. Холодные подоконники и горячие батареи одинаково опасны: первые вызывают переохлаждение корней, вторые пересушивают воздух.

Для здоровья растений важно создать комфортные условия:

Уберите цветы с подоконника, разместите в комнате с умеренным освещением

Избегайте сквозняков

Поддерживайте температуру от +18 до +25°C

Периодически устраивайте растениям «банные дни» в ванной после душа

Используйте рисовую воду как натуральную подкормку

При правильном уходе орхидеи восстановятся за неделю и продолжат радовать цветением.

