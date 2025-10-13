Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:26

Археологи уточнили границы забытых кладбищ Петербурга

Археологи ИИМК РАН определили границы старейших кладбищ в Петербурге. На исследование ушло несколько лет, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу. Работы последних лет позволили уточнить границы многих некрополей. Новые точки в скором времени появятся на соответствующих картах.

Как сообщает пресс-служба университета, исследования позволили выявить участки старинных кладбищ, считавшихся утраченными. Так, Калинкинское кладбище было обнаружено между домами на Рижском проспекте, восточная граница Сампсониевского — в районе Нейшлотского переулка, а под аллеями Малоохтинского парка найдены десятки захоронений XIX века.

Ранее создатель проекта «Палеогород» Антон Барашенков сообщил, что со стены здания в Петербурге бесследно исчезла уникальная палеонтологическая достопримечательность — окаменелость трилобита возрастом около 500 млн лет. Он подчеркнул, что трилобит был единственным в своем роде.

