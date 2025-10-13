Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:10

Бросьте в землю и забудьте о поливе и уходе! Сотни лимонных шаров-гигантов украсят любую клумбу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе растение, которое с первых дней лета и до самых заморозков украшает сад огромными, до 12 сантиметров в диаметре, соцветиями яркого лимонно-желтого оттенка. Это бархатцы Лимонный гигант — удивительно неприхотливый и выносливый многолетник, который станет настоящей находкой для тех, кто хочет создать эффектный и долгоцветущий сад без лишних хлопот. Его мощные, ветвистые кусты высотой до 120 сантиметров с резными, темно-зелеными листьями создают прекрасный фон для более низкорослых соседей и наполняют воздух терпким, пряным ароматом, который отпугивает многих вредителей.

Эти бархатцы удивительно пластичны и мирятся практически с любыми почвами, хотя лучше всего раскрывают свой потенциал на солнечных местах с достаточно плодородной, хорошо дренированной землей. Они стойко переносят и летнюю жару, и кратковременную засуху, не требуя постоянного внимания. Главный секрет пышного и продолжительного цветения прост — достаточно удалять увядшие соцветия, чтобы растение не тратило силы на образование семян. Посадив этот многолетник один раз, вы будете годами наслаждаться его роскошным цветением, которое становится только обильнее с каждым сезоном. Лимонный гигант идеально подходит для создания заднего плана в миксбордерах, великолепно смотрится в групповых посадках на фоне газона и прекрасно стоит в срезке, надолго сохраняя свежесть в букетах.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

