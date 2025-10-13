Если опоздали с посадками, смело сейте этот цветок: ему похолодание только на пользу

Если опоздали с посадками, смело сейте этот цветок, ему похолодание только на пользу. Нигелла дамская — этому удивительному однолетнику не страшны даже отрицательные температуры, его можно сеять в промерзшую почву.

Просто рассыпьте семена по поверхности земли в октябре или ноябре и слегка притопчите — весной они дружно взойдут. Уже в начале лета ваш сад украсят изящные голубые, белые или розовые цветы, окруженные ажурной листвой. Нигелла совершенно неприхотлива, устойчива к засухе и холоду, а ее нежные цветы и оригинальные семенные коробочки прекрасно смотрятся в букетах.

Этот цветок создаст в саду эффект воздушного кружева и будет цвести все лето, если вовремя удалять увядшие соцветия. Нигелла — идеальный выбор для тех, кто хочет без лишних хлопот создать красивую клумбу даже при запоздалой посадке.

