Сажаешь — и он цветет 9 месяцев даже при недостатке света и нерегулярном поливе: чудо-цветок

Сажаешь — и он цветет 9 месяцев даже при недостатке света и нерегулярном поливе: чудо-цветок

Бальзамин — чудо-цветок, который покоряет сердца цветоводов своим непрерывным цветением с марта до ноября. Сажаешь, и он цветет девять месяцев даже в самых неблагоприятных условиях: при недостатке света и при нерегулярном поливе.

Если вы посадите бальзамин, вы получите пышный кустик, усыпанный яркими «огоньками» цветов всех оттенков розового, красного, оранжевого и белого. Растение легко размножается черенками и семенами, быстро растет и прекрасно чувствует себя как в комнате, так и в саду.

Особенность бальзамина — его сочные стебли, накапливающие влагу, и семенные коробочки, которые при малейшем прикосновении взрываются, разбрасывая семена. За это его называют «недотрогой». Этот цветок идеально подходит для начинающих цветоводов.

Ранее были названы три цветка, которые нужно успеть посадить до морозов.