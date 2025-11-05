Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 14:46

Сажаешь — и он цветет 9 месяцев даже при недостатке света и нерегулярном поливе: чудо-цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бальзамин — чудо-цветок, который покоряет сердца цветоводов своим непрерывным цветением с марта до ноября. Сажаешь, и он цветет девять месяцев даже в самых неблагоприятных условиях: при недостатке света и при нерегулярном поливе.

Если вы посадите бальзамин, вы получите пышный кустик, усыпанный яркими «огоньками» цветов всех оттенков розового, красного, оранжевого и белого. Растение легко размножается черенками и семенами, быстро растет и прекрасно чувствует себя как в комнате, так и в саду.

Особенность бальзамина — его сочные стебли, накапливающие влагу, и семенные коробочки, которые при малейшем прикосновении взрываются, разбрасывая семена. За это его называют «недотрогой». Этот цветок идеально подходит для начинающих цветоводов.

Ранее были названы три цветка, которые нужно успеть посадить до морозов.

Читайте также
Посадите в ноябре — весной сотни розовых звездочек украсят вашу клумбу. Этот многолетник лучше высадить у забора
Общество
Посадите в ноябре — весной сотни розовых звездочек украсят вашу клумбу. Этот многолетник лучше высадить у забора
Посадите в ноябре — весной в саду ковер из насыщенно-красных цветов! С этим многолетником никаких хлопот — само очарование
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду ковер из насыщенно-красных цветов! С этим многолетником никаких хлопот — само очарование
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Общество
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Увидели первый снег — бегите сеять этот цветок: летом получите кустики синих и розовых цветов
Общество
Увидели первый снег — бегите сеять этот цветок: летом получите кустики синих и розовых цветов
Орхидея зацветет в декабре как по волшебству: порадует в Новый год и не только — рабочий метод
Общество
Орхидея зацветет в декабре как по волшебству: порадует в Новый год и не только — рабочий метод
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я не школьник»: Вучич дерзко ответил Западу о связях с Россией и Китаем
Крупный немецкий завод автокомпонентов обанкротился
В ВСУ заговорили о риске повторить сценарий Бахмута
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.