Орхидея зацветет в декабре как по волшебству: порадует в Новый год и не только — рабочий метод

Благодаря этому рабочему методу орхидея зацветет в декабре как по волшебству. Порадует вас в Новый год и не только.

Пробудить орхидею к цветению в декабре вполне реально с помощью простых приемов. Создайте растению небольшой стресс — сократите полив до минимума, оставляя между поливами 10–14 дней для просушки корней. Одновременно обеспечьте перепад ночных и дневных температур около 5–7 градусов, например, перемещая растение на ночь в прохладное место с температурой 15–17 °C.

Орхидеи хорошо реагируют на утреннее зимнее солнце — поставьте ее на восточное окно. Подкормите специальным удобрением для орхидей с повышенным содержанием фосфора. Опрыскивайте воздушные корни теплой отстоянной водой, поддерживая влажность. Уже через 3–4 недели таких манипуляций вы увидите признаки пробуждения — орхидея выпустит новый цветонос или начнет развивать существующий, чтобы порадовать вас цветением в самый темный период года!

