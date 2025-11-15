Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Откажитесь от этих однолетников на даче — сэкономите время и нервы: цветы-мучители

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Некоторые однолетники — настоящие цветы-мучители. Они требуют настолько сложного ухода, что их выращивание на даче превращается в настоящую муку.

В их числе — экзакум родственный, который постоянно нуждается в высокой влажности и при малейшем пересыхании почвы погибает; немезия, требующая регулярного формирования куста и строгого температурного режима; и диасция, чье цветение быстро прекращается без ежедневного удаления увядших соцветий. Особого внимания заслуживает кальцеолярия, которая не выносит прямых солнечных лучей, сквозняков и перепадов температур, а ее корневая система часто страдает от грибковых заболеваний. Эти растения плохо подходят для дачных условий, где нет возможности обеспечить им ежедневный уход и контроль микроклимата. Откажитесь от этих однолетников — сэкономите время и нервы.

Лучше выбрать более выносливые однолетники — бархатцы, циннии, настурции или календулу, которые прекрасно растут при минимальном уходе, не боятся засухи и цветут все лето без постоянного внимания.

Ранее были названы многолетники, которые можно смело сажать, когда температура опустилась ниже 0 °C.

