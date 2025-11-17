Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 03:46

Сажаешь в ноябрьскую слякоть — получаешь пышные кусты цветов при полном отсутствии ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Семена василька однолетнего можно смело сеять в ноябрьскую слякоть, когда почва уже достаточно влажная, но еще не промерзла. Этот цветок идеально подходит для позднеосеннего посева, так как его семена не боятся влажной холодной земли.

Для посадки подготовьте грядку с хорошо дренированной почвой, сделайте неглубокие бороздки до 2 см и посейте семена, присыпав их сухой землей, заготовленной заранее. Важно выбрать момент, когда почва уже достаточно влажная от осенних дождей, но еще не схвачена морозом. Василек, посеянный в ноябрьскую слякоть, зацветает на 2–3 недели раньше весенних посадок, формирует более крепкие стебли и отличается повышенной устойчивостью к болезням.

Его яркие синие, розовые, белые и бордовые цветы будут украшать сад с июня до сентября, привлекая пчел и бабочек. При минимальных усилиях вы получите максимальный результат! Сажаешь в ноябрьскую слякоть — получаешь пышные кусты цветов при полном отсутствии ухода.

Ранее был назван быстрорастущий многолетник, который образует на клумбе подушку из розовых цветов.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество
Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Рекордсмен-долгожитель среди многолетников: морозостоек, засухоустойчив и практически не болеет
Общество
Рекордсмен-долгожитель среди многолетников: морозостоек, засухоустойчив и практически не болеет
«Живое чудо»: в Москве зацвела редкая орхидея
Москва
«Живое чудо»: в Москве зацвела редкая орхидея
Многолетник, который пышно цветет в любых условиях — как на ярком солнце, так и в глубокой тени
Общество
Многолетник, который пышно цветет в любых условиях — как на ярком солнце, так и в глубокой тени
Сажаешь в ноябрьский дождь — получаешь клумбу с цветами с мая по сентябрь: однолетник-сказка
Общество
Сажаешь в ноябрьский дождь — получаешь клумбу с цветами с мая по сентябрь: однолетник-сказка
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил, что готов поддержать спорный проект против РФ
Житель Камчатки арестован за попытку диверсии
Россиянам объяснили, как прописаться в дачном доме в СНТ
Раскрыты данные об изменении уровня бедности в России
Создана международная база данных для изучения сна
Пенсионеры рискуют потерять часть законных выплат
Личная жизнь, карьера, секреты стройности: где сейчас Алена Свиридова
Обаме предрекли тюрьму из-за нарциссизма и манипуляций
Суд объяснил, в каком случае отец погибшего на СВО не получит выплаты
Родителям объяснили, как избежать ссор с детьми-выпускниками из-за ЕГЭ
Два российских города лишились электроэнергии
Пранкеры провели охрану Лувра и подселили «соседа» к «Моне Лизе»
«Он меня выгнал»: Волочкова объяснила, почему ушла из антиалкогольного шоу
В России обратили внимание на рост числа детей с РПП
Российский штурмовик в одиночку неделю сдерживал противника
Американка нашла на своем чердаке «письма из прошлого»
Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро
Правительство России рассмотрит предложение об увеличении отпуска россиян
Бездетность, череда трагедий, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.