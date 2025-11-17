Семена василька однолетнего можно смело сеять в ноябрьскую слякоть, когда почва уже достаточно влажная, но еще не промерзла. Этот цветок идеально подходит для позднеосеннего посева, так как его семена не боятся влажной холодной земли.

Для посадки подготовьте грядку с хорошо дренированной почвой, сделайте неглубокие бороздки до 2 см и посейте семена, присыпав их сухой землей, заготовленной заранее. Важно выбрать момент, когда почва уже достаточно влажная от осенних дождей, но еще не схвачена морозом. Василек, посеянный в ноябрьскую слякоть, зацветает на 2–3 недели раньше весенних посадок, формирует более крепкие стебли и отличается повышенной устойчивостью к болезням.

Его яркие синие, розовые, белые и бордовые цветы будут украшать сад с июня до сентября, привлекая пчел и бабочек. При минимальных усилиях вы получите максимальный результат! Сажаешь в ноябрьскую слякоть — получаешь пышные кусты цветов при полном отсутствии ухода.

