Курица по-болгарски: грудка с такой шапочкой никогда не будет сухой — рецепт на обед или ужин

Курица по-болгарски — невероятно ароматное блюдо, которое готовится без особых усилий. Его особенно оценят те, кто обычно находит куриную грудку суховатой: данный способ приготовления гарантирует сочный результат.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 болгарских перца разных цветов, 150 г сыра, 3 ст. л. майонеза, чеснок, соль, перец, специи. Куриные грудки слегка отбейте, посолите, поперчите, выложите в форму для запекания. Болгарский перец нарежьте тонкими полосками или кубиками, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Равномерно распределите эту смесь поверх куриных грудок, создавая плотную шапку. Посыпьте тертым сыром и запекайте 25–30 минут при 200°C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — идеальная гармония: нежнейшая куриная грудка, томленная в собственном соку, сочетается со сладковатыми нотками запеченного перца и пикантным чесночным ароматом. Майонез образует нежную корочку и сохраняет сочность мяса. Грудка с такой шапочкой никогда не будет сухой! Отличный рецепт на обед или ужин.

