Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:03

Курица по-болгарски: грудка с такой шапочкой никогда не будет сухой — рецепт на обед или ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курица по-болгарски — невероятно ароматное блюдо, которое готовится без особых усилий. Его особенно оценят те, кто обычно находит куриную грудку суховатой: данный способ приготовления гарантирует сочный результат.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 2 болгарских перца разных цветов, 150 г сыра, 3 ст. л. майонеза, чеснок, соль, перец, специи. Куриные грудки слегка отбейте, посолите, поперчите, выложите в форму для запекания. Болгарский перец нарежьте тонкими полосками или кубиками, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Равномерно распределите эту смесь поверх куриных грудок, создавая плотную шапку. Посыпьте тертым сыром и запекайте 25–30 минут при 200°C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — идеальная гармония: нежнейшая куриная грудка, томленная в собственном соку, сочетается со сладковатыми нотками запеченного перца и пикантным чесночным ароматом. Майонез образует нежную корочку и сохраняет сочность мяса. Грудка с такой шапочкой никогда не будет сухой! Отличный рецепт на обед или ужин.

Ранее стало известно, как приготовить грудку с картошкой по-деревенски: горячее в одном противне — наедитесь до отвала.

Проверено редакцией
Читайте также
Тарталетки-ассорти: три хита для Нового года — вкусные идеи для праздничного стола без хлопот
Общество
Тарталетки-ассорти: три хита для Нового года — вкусные идеи для праздничного стола без хлопот
Теплица в ноябре: какие культуры посеять под зиму для раннего витаминного урожая
Общество
Теплица в ноябре: какие культуры посеять под зиму для раннего витаминного урожая
Салат «Русская метель» со сметаной: легкий, свежий, а готовится за 15 минут
Общество
Салат «Русская метель» со сметаной: легкий, свежий, а готовится за 15 минут
Не думала, что куриная грудка может быть такой вкусной! Рецепт внутри
Семья и жизнь
Не думала, что куриная грудка может быть такой вкусной! Рецепт внутри
Картофель, томленный в сливочном соусе с курочкой: быстрый рецепт для обеда или ужина — простые продукты и обалденный вкус
Общество
Картофель, томленный в сливочном соусе с курочкой: быстрый рецепт для обеда или ужина — простые продукты и обалденный вкус
курица
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мини-Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии
Украинские политики не явились на заседание о коррупции
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.