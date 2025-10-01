Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 08:22

Чудо в вашем саду: растение, которое цветет, когда все вокруг уже пожелтело

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Очиток представляет собой многолетнее растение, отличающееся поздним периодом цветения. Это растение сохраняет декоративность до глубокой осени, когда большинство других культур уже завершили вегетационный сезон. Его способность цвести в условиях пониженных температур делает его ценным элементом осеннего ландшафта.

Для успешного выращивания требуется минимальный уход — очиток предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Растение засухоустойчиво и не требует частого полива, избыточное увлажнение может привести к загниванию корней. Размножается делением куста или черенкованием весной и в начале осени. Секрет продолжительного цветения заключается в правильном выборе места посадки — максимальное освещение способствует образованию многочисленных соцветий. Очиток отлично сочетается с декоративными злаками и другими осенними цветами, создавая живописные композиции. Растение устойчиво к вредителям и болезням, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
