Самое лучшее применение водки на даче: спасет ваш урожай и нервы — рецепт от бывалых садоводов

Водка может быть полезна не только в кулинарии, но и в быту. Этот простой и доступный продукт помогает бороться с вредителем, когда другие методы уже бессильны.

Особенно эффективен народный рецепт, когда тля успела распространиться по всему участку. Чтобы приготовить защитный раствор, нужно смешать две столовые ложки перекиси водорода с 10 литрами воды, добавить такое же количество водки и тщательно перемешать.

Полученное средство можно сразу использовать для обработки пораженных растений. Такой коктейль быстро поможет избавиться от надоедливого вредителя и спасти урожай.

Ранее сообщалось, что слизни — одна из главных проблем дачников на протяжении всего сезона. Особенно опасны они в сентябре, когда капусте требуется дополнительная защита. Есть несколько простых и доступных методов, которые помогут сохранить урожай без применения агрессивной химии.