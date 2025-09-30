Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:44

Самое лучшее применение водки на даче: спасет ваш урожай и нервы — рецепт от бывалых садоводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Водка может быть полезна не только в кулинарии, но и в быту. Этот простой и доступный продукт помогает бороться с вредителем, когда другие методы уже бессильны.

Особенно эффективен народный рецепт, когда тля успела распространиться по всему участку. Чтобы приготовить защитный раствор, нужно смешать две столовые ложки перекиси водорода с 10 литрами воды, добавить такое же количество водки и тщательно перемешать.

Полученное средство можно сразу использовать для обработки пораженных растений. Такой коктейль быстро поможет избавиться от надоедливого вредителя и спасти урожай.

Ранее сообщалось, что слизни — одна из главных проблем дачников на протяжении всего сезона. Особенно опасны они в сентябре, когда капусте требуется дополнительная защита. Есть несколько простых и доступных методов, которые помогут сохранить урожай без применения агрессивной химии.

советы
вредители
сады
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
