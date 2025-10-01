Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 17:30

Посадите осенью — сотни малиновых шаров украсят любую клумбу! Многолетник с сибирским характером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте растение, которое прощает все ошибки начинающего садовода и одаривает невероятной красотой. Седум «ред каули» — именно такой многолетник! Его главная магия раскрывается при осенней посадке. Посадив в октябре, вы даете ему возможность нарастить мощную корневую систему до морозов, чтобы весной он тронулся в рост одним из первых и порадовал более пышным цветением.

Этот очиток образует аккуратный густой кустик высотой около 30–40 см. Его мясистые серо-пурпурно-зеленые листья декоративны сами по себе, а с августа по сентябрь растение покрывается крупными, до 20 см в диаметре, малиново-красными соцветиями, которые притягивают взгляды и пчел. Он невероятно вынослив: засухоустойчив, морозостоек (зимостойкость до -34 °C) и может расти на самой бедной почве. Главное для него — солнечное место и отсутствие застоя воды. После посадки в октябре молодые растения можно слегка укрыть на первую зиму, а дальше он будет зимовать самостоятельно. Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить яркий сад без хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

многолетники
цветы
садоводы
растения
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.