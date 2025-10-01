Посадите осенью — сотни малиновых шаров украсят любую клумбу! Многолетник с сибирским характером

Представьте растение, которое прощает все ошибки начинающего садовода и одаривает невероятной красотой. Седум «ред каули» — именно такой многолетник! Его главная магия раскрывается при осенней посадке. Посадив в октябре, вы даете ему возможность нарастить мощную корневую систему до морозов, чтобы весной он тронулся в рост одним из первых и порадовал более пышным цветением.

Этот очиток образует аккуратный густой кустик высотой около 30–40 см. Его мясистые серо-пурпурно-зеленые листья декоративны сами по себе, а с августа по сентябрь растение покрывается крупными, до 20 см в диаметре, малиново-красными соцветиями, которые притягивают взгляды и пчел. Он невероятно вынослив: засухоустойчив, морозостоек (зимостойкость до -34 °C) и может расти на самой бедной почве. Главное для него — солнечное место и отсутствие застоя воды. После посадки в октябре молодые растения можно слегка укрыть на первую зиму, а дальше он будет зимовать самостоятельно. Это идеальный вариант для тех, кто хочет получить яркий сад без хлопот.

