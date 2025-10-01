Посеяла в октябре — мини-розочки раскроются в мае! Секрет красивого сада в лиловых оттенках

Эустома, также известная как лизиантус, ирландская или японская роза, — это многолетнее растение, которое покоряет сердца садоводов своей утонченной красотой, напоминающей бутоны роз, и удивительно долгим цветением. Несмотря на свой нежный вид, она действительно обладает завидной стойкостью.

Чтобы эустома радовала вас пышным цветом, важно знать несколько ключевых моментов по уходу за ней. Для обильного цветения ей нужно светлое место, но с защитой от палящих полуденных лучей. Почва должна быть легкой, плодородной и хорошо дренированной, с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Поливайте растение умеренно, поддерживая почву влажной, но не допуская застоя воды. Регулярные подкормки комплексными удобрениями для цветущих растений каждые 2–3 недели обеспечат пышное и продолжительное цветение.

Удаление увядших цветков стимулирует появление новых бутонов. В условиях средней полосы эустому часто выращивают как однолетник, но можно попытаться сохранить ее зимой, пересадив в горшок и обеспечив прохладную зимовку при температуре +10–15 °C.

Эустома прекрасно смотрится в садовых композициях с лавандой, розами или вербеной, а также долго стоит в срезке, украшая ваш дом.

