Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 17:40

Академик РАН рассказал о прорыве в лечении рака с помощью ядерной медицины

Академик Деев: ядерная медицина позволяет лечить самые разные формы рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современная ядерная медицина демонстрирует высокую эффективность в терапии различных онкологических заболеваний, заявил NEWS.ru научный руководитель Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ «Курчатовский институт», академик РАН Сергей Деев. По его словам, ключевым направлением развития являются адресные радиофармацевтические препараты, которые действуют точечно на раковые клетки.

Самые различные формы рака поддаются лечению. Когда мы говорим о лечении современном, то нам надо разделить две вещи. Обычная, стандартная химиотерапия, когда воздействуют на опухоли неадресными препаратами, ну, например, тихолатаминоплатин, ацисплатин и так далее. Вот если мы говорим о современном направлении сегодняшнего, вечера сегодняшнего и утра завтрашнего дня, то надо говорить о таргетных радиофармпрепаратах. Таргеты, значит, адресные, — сказал Деев.

Ученые создают молекулы, которые распознают специфические рецепторы на поверхности злокачественных клеток, такие как HER2-антиген, встречающийся при раке молочной железы, желудка и яичников. Присоединение радионуклида к такой целевой молекуле создает высокоэффективное лекарственное средство. Этот принцип позволяет бороться с различными типами опухолей, имеющими одинаковые молекулярные мишени, что открывает новые возможности для персонализированного лечения.

Академик также отметил, что ядерная медицина применяется не только в онкологии, но и в других медицинских областях. Особое значение имеет радионуклидная диагностика сердечно-сосудистых патологий, позволяющая выявлять заболевания на ранних стадиях.

Кроме того, ядерные технологии успешно используются в терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата. Введение радиофармпрепаратов в суставы помогает купировать болевой синдром и улучшать состояние пациентов при артритах и других воспалительных процессах.

Ранее Деев заявил, что эффективность использования ядерных технологий для борьбы со старением вызывает сомнение. Он отметил, что пока в медицине нет доказательств того, что радионуклиды или внешнее излучение продлевают жизнь.

Россия
медицина
рак
технологии
ученые
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предупредил Европу о риске «заражения» радикализмом из США
Путин уверен в скором возрождении забытого искусства
Путин назвал чушью одну излюбленную мантру Запада
Умер звезда комедийного сериала «Дуракам везет»
Папа или полицейский: мужчине не дали похитить девочку у магазина
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.