Академик РАН рассказал о прорыве в лечении рака с помощью ядерной медицины

Современная ядерная медицина демонстрирует высокую эффективность в терапии различных онкологических заболеваний, заявил NEWS.ru научный руководитель Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ «Курчатовский институт», академик РАН Сергей Деев. По его словам, ключевым направлением развития являются адресные радиофармацевтические препараты, которые действуют точечно на раковые клетки.

Самые различные формы рака поддаются лечению. Когда мы говорим о лечении современном, то нам надо разделить две вещи. Обычная, стандартная химиотерапия, когда воздействуют на опухоли неадресными препаратами, ну, например, тихолатаминоплатин, ацисплатин и так далее. Вот если мы говорим о современном направлении сегодняшнего, вечера сегодняшнего и утра завтрашнего дня, то надо говорить о таргетных радиофармпрепаратах. Таргеты, значит, адресные, — сказал Деев.

Ученые создают молекулы, которые распознают специфические рецепторы на поверхности злокачественных клеток, такие как HER2-антиген, встречающийся при раке молочной железы, желудка и яичников. Присоединение радионуклида к такой целевой молекуле создает высокоэффективное лекарственное средство. Этот принцип позволяет бороться с различными типами опухолей, имеющими одинаковые молекулярные мишени, что открывает новые возможности для персонализированного лечения.

Академик также отметил, что ядерная медицина применяется не только в онкологии, но и в других медицинских областях. Особое значение имеет радионуклидная диагностика сердечно-сосудистых патологий, позволяющая выявлять заболевания на ранних стадиях.

Кроме того, ядерные технологии успешно используются в терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата. Введение радиофармпрепаратов в суставы помогает купировать болевой синдром и улучшать состояние пациентов при артритах и других воспалительных процессах.

Ранее Деев заявил, что эффективность использования ядерных технологий для борьбы со старением вызывает сомнение. Он отметил, что пока в медицине нет доказательств того, что радионуклиды или внешнее излучение продлевают жизнь.