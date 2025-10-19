Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:31

Мой лучший рецепт грибочков — готовлю с такой начинкой и получаю топ-закуску за 40 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти фаршированные шампиньоны постоянно, потому что они стали для меня универсальной закуской на все случаи жизни — и для праздничного стола, и для простого ужина. Мне нравится, как нежные грибные шляпки сочетаются с ароматной свиной начинкой и расплавленным сыром. Особенно выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, что точно понравится и взрослым, и детям.

Готовлю я так: одну луковицу мелко режу и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Смешиваю 150 граммов свиного фарша с охлажденным луком, солю и перчу по вкусу. У 8–10 крупных шампиньонов аккуратно удаляю ножки — их можно мелко порубить и добавить в фарш для аромата. Шляпки грибов заполняю мясной начинкой и выкладываю в форму, слегка смазанную маслом. Запекаю при 180 градусах около 30 минут, пока грибы не станут мягкими, а фарш не пропечется. Затем посыпаю тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Подаю горячими — это блюдо никогда не залеживается!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
грибы
мясо
сыры
