10 октября 2025 в 10:00

Хрустящая маринованная капуста как в советской столовой: пошаговый рецепт с секретным ингредиентом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованная капуста — лучшая зимняя закуска, которая готовится намного быстрее квашеной. Секрет успеха — в правильных пропорциях маринада и качественных овощах. Для хрустящей текстуры выбирайте плотные кочаны.

Ингредиенты для белокочанной капусты (2 банки по 0,5 л):

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • вода — 500 мл;
  • уксус — 5 ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.

Натрите капусту и морковь, перец нарежьте соломкой. Смешайте овощи, слегка помните. Вскипятите воду с солью, сахаром, уксусом и маслом. Уложите овощи в банки, залейте маринадом. Остудите и поставьте в холодильник на ночь.

Для цветной капусты (2 банки по 0,5 л) возьмите 700 г капусты, морковь, чеснок, специи. Соцветия бланшируйте, уложите с морковью и чесноком в банки, залейте кипящим маринадом.

Готовая капуста хранится до шести месяцев, становясь со временем вкуснее. Белокочанная готова через сутки, цветная — через 3–4 дня.

Ранее сообщалось, что фаршированные блинчики — это идеальное сочетание простоты и изысканного вкуса. Они прекрасно подходят как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Этот рецепт точно будут спрашивать все.

