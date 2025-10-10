Хрустящая маринованная капуста как в советской столовой: пошаговый рецепт с секретным ингредиентом

Маринованная капуста — лучшая зимняя закуска, которая готовится намного быстрее квашеной. Секрет успеха — в правильных пропорциях маринада и качественных овощах. Для хрустящей текстуры выбирайте плотные кочаны.

Ингредиенты для белокочанной капусты (2 банки по 0,5 л):

капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

вода — 500 мл;

уксус — 5 ст. л.;

масло — 3 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

соль — 1 ст. л.

Натрите капусту и морковь, перец нарежьте соломкой. Смешайте овощи, слегка помните. Вскипятите воду с солью, сахаром, уксусом и маслом. Уложите овощи в банки, залейте маринадом. Остудите и поставьте в холодильник на ночь.

Для цветной капусты (2 банки по 0,5 л) возьмите 700 г капусты, морковь, чеснок, специи. Соцветия бланшируйте, уложите с морковью и чесноком в банки, залейте кипящим маринадом.

Готовая капуста хранится до шести месяцев, становясь со временем вкуснее. Белокочанная готова через сутки, цветная — через 3–4 дня.

