Россиянам рассказали о причинах увлечения зумеров садоводством

Современная молодежь, увлекающаяся садоводством, стремится найти гармонию между работой и отдыхом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, представители поколения Z ищут свежие подходы к самовыражению и заботе о своем здоровье.

Мы наблюдаем, как современная молодежь открывает для себя ценность работы с растениями. Это не случайно. После долгого периода увлечения цифровыми технологиями наступает естественная реакция — желание вернуться к чему-то настоящему, осязаемому. Сегодняшняя молодежь, выросшая в городской среде, ищет баланс. Их привлекает не тяжелый труд ради выживания, а осознанное садоводство как способ отдыха, творчества и заботы о своем состоянии, — пояснил Чаплин.

Он подчеркнул, что выращивание зелени на подоконнике, овощей на грядке или ягод на участке помогает расслабиться и отвлечься, а также увидеть результаты своего труда. По его словам, молодых людей волнует качество продуктов, которые они потребляют, поэтому, занимаясь самостоятельным выращиванием, они уверены в их безопасности и полезности.

Особую роль в популяризации садоводства сыграли социальные сети. В интернете мы видим множество сообществ, где молодые люди делятся своими успехами в выращивании растений, обмениваются советами, выкладывают красивые фотографии своего урожая и цветущих садов. Это создает новую моду на осознанное отношение к жизни, умение создавать красоту вокруг себя своими руками. Для поколения, выросшего в Сети, такой обмен опытом крайне важен, — добавил Чаплин.

Ранее психолог Ольга Тетерина заявила, что представители поколения Z часто приобретают антидепрессанты из-за нестабильности и неопределенности в жизни. По ее словам, среди причин также могут быть недостаток мотивации и снижение самооценки.