Футбольное дерби превратилось в хаотичную уличную войну между фанатами В Тель-Авиве матч между «Маккаби» и «Хапоэлем» закончился беспорядками

Футбольное дерби в Тель-Авиве между «Маккаби» и «Хапоэлем» переросло в массовые беспорядки, которые сначала охватили стадион «Блумфилд», а затем распространились на городские улицы, сообщает полиция города в соцсети Х. Игра была остановлена в первые же минуты после того, как поле закидали дымовыми шашками и петардами.

После официальной отмены матча ситуация вышла из-под контроля: фанаты устроили драки, стали разрушать ограждения и нападать на правоохранителей. Беспорядки быстро перекинулись за пределы стадиона. В прилегающих кварталах участники погромов разбивали витрины, поджигали мусорные контейнеры и переворачивали уличные ограждения. В ходе столкновений полицейский сбил подростка, который оказался под копытами лошади и получил травмы.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 37 болельщиков и 5 сотрудников полиции. Было задержано 40 человек.

Ранее болельщики испанского ФК «Севилья» устроили беспорядки после провала в игре с «Сельтой». По данным СМИ, фанаты закидали автобус с футболистами яйцами и попытались прорваться на базу клуба. В результате полиция применила оружие с резиновыми пулями.