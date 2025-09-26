Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 21:25

Названа неочевидная причина повышения риска инфаркта и инсульта

Эндокринолог Афонина: при избытке соли в организме возрастает нагрузка на сердце

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Риск инфарктов и инсультов возрастает при чрезмерном потреблении соли, рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог Армина Афонина. Кроме того, по словам медика, страдает и мочевыделительная система.

Когда соли в организме становится слишком много, у человека могут появляться сухость во рту, постоянная жажда, ощущение слабости, дискомфорт в области поясницы, отеки, — рассказала врач.

Афонина пояснила, что чрезмерное употребление соли приводит к задержке жидкости в организме, увеличению объема крови и дополнительной нагрузке на сердце. Со временем это становится фактором риска развития гипертонии, которая ухудшает работу сердечно-сосудистой системы и повышает вероятность инфарктов и инсультов.

Кроме того, по мнению врача, избыток соли негативно влияет на функцию почек. Возрастает вероятность образования камней в мочевыводящих путях и нарушения фосфорно-кальциевого обмена, подытожила Афонина.

Ранее нейрофизиолог Райбел Викс предупредила, что шоколад и картофель фри на ужин способны вызвать ночные кошмары. Она рассказала, что макароны, сыр и красное мясо также нежелательно есть вечером. В качестве альтернативы врач рекомендует включать в рацион фрукты, овощи и травяные чаи.

