26 сентября 2025 в 11:25

Врач назвал пять продуктов, употребление которых приводит к ночным кошмарам

Нейрофизиолог Викс: картофель фри и шоколад на ужин могут привести к кошмарам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Такие продукты на ужин, как шоколад и картофель фри, могут провоцировать ночные кошмары, заявила нейрофизиолог Райбел Викс. По ее словам, которые приводит издание 20minutos, также не стоит употреблять по вечерам макароны, сыр и красное мясо.

Она отметила, что перечисленные продукты содержат стимуляторы, вызывающие интенсивные сны. Викс добавила, что вечером не стоит употреблять алкоголь и напитки с кофеином. Врач посоветовала добавить в рацион фрукты, овощи и травяные чаи.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что при болезни следует избегать употребления жареной, острой и сильно соленой пищи в больших количествах. По ее словам, такие продукты могут негативно сказаться на работе пищеварительной системы, что, в свою очередь, имеет прямое влияние на иммунную систему организма.

До этого врач-диетолог Людмила Денисенко заявила, что осенний период требует сочетания в ежедневном меню сладкого и горького для поддержания тонуса и иммунитета. Специалист рекомендует включать в рацион определенные группы продуктов, которые помогают адаптироваться к межсезонью и улучшают эмоциональное состояние.

