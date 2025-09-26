Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 21:25

Стало известно, что ждет экспорт нефти из России после 2025 года

МЭР: в России прогнозируется снижение экспорта нефти в 2025 году на 2,08%

Фото: RosnGlobal Look Pressloballookpress.com/

Экспорт нефтепродуктов из России в 2025 году увеличится на 2,8%, до 125,9 млн тонн, сообщили на сайте Минэкономразвития. В следующем году рост ускорится до 4,8%, а к 2027–2028 годам поставки достигнут 134 млн тонн.

Параллельно министерство подготовило консервативный прогноз, где отмечается небольшой рост в 2025 году, до 125,9 млн тонн, а затем постепенное снижение до 122,3 млн тонн — к 2028 году. Данные оценки полностью совпадают с показателями, которые ведомство представило в апреле.

Ранее глава Минэкономразвития сообщил, что российская экономика продолжит расти, но более скромными темпами. Сложившуюся тенденцию он назвал мягкой управляемой посадкой для замедления инфляции и выхода на сбалансированные темпы роста.

До этого в ведомстве сообщили, что темпы роста цен в России продолжают замедляться. Так, с 22 по 28 июля 2025 года годовая инфляция составила 9,02%, что отражает показатель ниже, чем за неделю до этого.

Кроме того, в Министерстве энергетики России сообщили, что ведомство ежедневно мониторит цены на топливо и ведет работу по их стабилизации. Там сформировали запасы топлива, которые используются для реагирования в регионах.

Минэкономразвития
нефть
экспорт
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.