Стало известно, что ждет экспорт нефти из России после 2025 года МЭР: в России прогнозируется снижение экспорта нефти в 2025 году на 2,08%

Экспорт нефтепродуктов из России в 2025 году увеличится на 2,8%, до 125,9 млн тонн, сообщили на сайте Минэкономразвития. В следующем году рост ускорится до 4,8%, а к 2027–2028 годам поставки достигнут 134 млн тонн.

Параллельно министерство подготовило консервативный прогноз, где отмечается небольшой рост в 2025 году, до 125,9 млн тонн, а затем постепенное снижение до 122,3 млн тонн — к 2028 году. Данные оценки полностью совпадают с показателями, которые ведомство представило в апреле.

Ранее глава Минэкономразвития сообщил, что российская экономика продолжит расти, но более скромными темпами. Сложившуюся тенденцию он назвал мягкой управляемой посадкой для замедления инфляции и выхода на сбалансированные темпы роста.

До этого в ведомстве сообщили, что темпы роста цен в России продолжают замедляться. Так, с 22 по 28 июля 2025 года годовая инфляция составила 9,02%, что отражает показатель ниже, чем за неделю до этого.

Кроме того, в Министерстве энергетики России сообщили, что ведомство ежедневно мониторит цены на топливо и ведет работу по их стабилизации. Там сформировали запасы топлива, которые используются для реагирования в регионах.