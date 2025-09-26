Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 21:36

В Петербурге арестовали владельца взорвавшейся на почте посылки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, чья посылка взорвалась в одном из отделений «Почты России», сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы. Фигуранту дела вменяют совершение теракта.

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Срок меры — 24 ноября, — гласит сообщение.

По версии следствия, внутри посылки находился тубус с неустановленным взрывчатым веществом. Отмечается, что сам подозреваемый был против ареста и запрашивал другую меру пресечения.

Взрыв на почте произошел 24 сентября на проспекте Обуховской обороны около станции метро «Пролетарская». По данным полицейских, подозреваемый пришел в отделение почты и передал пять посылок на свое имя, которые должны были отправиться в Татарстан. Когда мужчина расплатился и вышел, произошел взрыв. Персонал успел эвакуироваться до приезда спасателей — в результате инцидента никто не пострадал.

Cанкт-Петербург
суды
Почта России
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.