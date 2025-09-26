В Петербурге арестовали владельца взорвавшейся на почте посылки

Суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, чья посылка взорвалась в одном из отделений «Почты России», сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы. Фигуранту дела вменяют совершение теракта.

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Срок меры — 24 ноября, — гласит сообщение.

По версии следствия, внутри посылки находился тубус с неустановленным взрывчатым веществом. Отмечается, что сам подозреваемый был против ареста и запрашивал другую меру пресечения.

Взрыв на почте произошел 24 сентября на проспекте Обуховской обороны около станции метро «Пролетарская». По данным полицейских, подозреваемый пришел в отделение почты и передал пять посылок на свое имя, которые должны были отправиться в Татарстан. Когда мужчина расплатился и вышел, произошел взрыв. Персонал успел эвакуироваться до приезда спасателей — в результате инцидента никто не пострадал.