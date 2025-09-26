Никаких ядерных отходов: новая технология РФ полностью перевернет атомпром

Президент РФ Владимир Путин анонсировал прорывную технологию — замкнутую ядерную энергосистему. Помимо России, к ее созданию приблизился разве что Китай. Разработка российских ученых позволит решить сразу две проблемы: вреда экологии и дефицита ресурсов. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.

О каком прорыве говорил Путин на Мировой атомной неделе

25 сентября Владимир Путин выступил на заседании Глобального атомного форума, который проходил в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ. Президент говорил о будущем ядерной энергетики, а также о ее «зеленой» составляющей.

Что касается последнего, то в этом контексте глава государства объявил о революционной разработке — ядерной энергетической системе с замкнутым топливным циклом (ЗТЦ). Она запустится к 2030 году в Томской области. Россия станет первой в мире страной, обладающей подобной технологией.

Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

«Это значит, практически весь объем — 95% отработавшего топлива — будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять по сути вопрос обеспеченности ураном», — пояснил Путин.

Он напомнил, что атом является одним из самых чистых источников энергии, опережающим остальные энергоносители по соотношению цены, экологичности и эффективности. При этом, по его словам, при самом позитивном сценарии запасы урана — основного компонента ядерного топлива — могут иссякнуть уже к 2090 году.

«Однако фактически это может произойти уже и в 2060-е годы. То есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», — подчеркнул президент в своем выступлении.

Что такое ядерная энергосистема замкнутого цикла

Сейчас в городе Северск Томской области строится новый тип быстрого реактора со свинцовым теплоносителем, напомнил член общественного совета Росатома Альберт Васильев. Он реализуется в рамках отечественного проекта БРЕСТ по созданию установок на быстрых нейтронах, который, в свою очередь, является частью проекта «Прорыв» — того самого, о котором говорил Путин.

Строительство новейшего атомного реактора БРЕСТ-300 в Северске Фото: Отраслевой центр капитального строительства Росатома/РИА Новости

«Рядом со зданием реактора возведены два других. На одном из них изготавливают топливо, которое идет в реактор. Затем отработавшее топливо вынимается, передается на третий объект — по переработке, который разбирает стержни. После этого уран и образовавшийся плутоний передаются на первый завод — и все это продолжает крутиться. Получается замкнутый цикл», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По словам Васильева, подобное уже пытались сделать в позднем Советском Союзе, но не успели — сказался распад страны. В России к идее вернулись под конец 90-х, так возник проект БРЕСТ — суть которого в использовании уран-плутониевого топлива, в частности в целях экономии дефицитного урана.

«Сейчас это (быстрые реакторы и ЗТЦ. — NEWS.ru) становится системой. Это будущее!» — подчеркнул представитель Росатома.

У новой технологии, говорит Васильев, есть положительный экологический аспект. Дело в том, что она позволит повторно использовать изотоп уран-238, то есть вернуть в производственный цикл уже отработавшее топливо.

«В результате мы сможем постепенно сжечь весь 238-й. Из отработавшего топлива мы вынимаем остатки урана-235 и образовавшегося плутония, добавляем уран-238 — и получаем новое топливо», — пояснил собеседник.

По его словам, процесс переработки ядерного топлива в России отлажен лучше, чем где бы то ни было в мире. Он добавил, что это позволяет получить не только новое топливо: из отработавших компонентов нарабатывается большое количество полезной платины.

Фрагмент топливного уранового стержневого элемента ядерного реактора Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комментируя слова президента о мировых запасах урана, Васильев подтвердил, что новая технология позволит продлить жизнь атомной энергетики на очень большой срок. В то же время он напомнил, что много урана — в растворенном виде — содержится в морской и океанской воде.

«Сейчас китайцы создают установки для того, чтобы его оттуда (из воды. — NEWS.ru) извлекать. В море его много. Мы тоже так, наверное, сможем. Мы же не хуже китайцев», — добавил специалист.

Как эта революционная разработка повлияет на Россию

Сегодня в России каждый пятый киловатт электроэнергии вырабатывается на АЭС, а в ближайшие 15 лет эта доля возрастет до 25%, рассказал зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. В перспективе эта цифра может удвоиться, потеснив вклад газа и угля в выработку электричества. От внедрения новых технологий зависит способность страны обеспечить потребности промышленности и домохозяйств в электроэнергии, уверен депутат.

«Мир сегодня переживает атомный ренессанс. Те страны, которые первыми обеспечат внедрение прорывных технологий в атомной энергетике, по сути, обретут вечный двигатель для выработки электроэнергии», — заметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, на данный момент только две страны мира близки к созданию технологии замкнутого ядерного цикла — Россия и Китай. Она позволяет решить сразу две проблемы: как быть с отходами атомных электростанций и откуда взять новый уран в условиях ограниченных запасов.

«В случае успеха атомная энергетика станет по-настоящему возобновляемой. Сегодня Россия является единственной страной в мире, которая длительное время эксплуатирует промышленные реакторы на быстрых нейтронах и тем самым владеет необходимым технологическим преимуществом. Никакой зависимости от импортных технологий у нас нет», — продолжил Станкевич.

Он добавил, что десятки стран мира ориентируются на предлагаемые Россией научно-технические решения в области мирного атома. Сейчас на площадке Сибирского химического комбината специалисты отрабатывают технологию ЗТЦ, что позволит создать «ядерные системы четвертого поколения».

«Уверен, что Россия станет первопроходцем в этой области», — подытожил парламентарий.

