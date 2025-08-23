США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок

Администрация США намерена передать энергетическим компаниям около 20 тонн плутония из утилизированных ядерных боеголовок, пишет Reuters со ссылкой источники. Материал может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. Речь идет и плутонии, подлежащем уничтожению в рамках соглашений с Россией.

По данным источников, Министерство энергетики США в ближайшее время начнет собирать предложения по применению плутония. Компании смогут получить его бесплатно или по низкой цене, однако должны будут взять на себя расходы по транспортировке, хранению и возможной переработке.

В Минэнерго США не стали подтверждать информацию, но отметили, что рассматривают разные варианты по укреплению цепочек поставок ядерного топлива.