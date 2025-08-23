Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 09:08

США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок

Reuters: США готовы отдать энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок

Администрация США намерена передать энергетическим компаниям около 20 тонн плутония из утилизированных ядерных боеголовок, пишет Reuters со ссылкой источники. Материал может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. Речь идет и плутонии, подлежащем уничтожению в рамках соглашений с Россией.

По данным источников, Министерство энергетики США в ближайшее время начнет собирать предложения по применению плутония. Компании смогут получить его бесплатно или по низкой цене, однако должны будут взять на себя расходы по транспортировке, хранению и возможной переработке.

В Минэнерго США не стали подтверждать информацию, но отметили, что рассматривают разные варианты по укреплению цепочек поставок ядерного топлива.

США
энергетика
плутоний
АЭС
боеголовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему наемник из Польши променял ВСУ на ВС России
Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО
Составлен список российских городов с самым коротким названием
Вяленые томаты с соевым соусом и нори
Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»
США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок
Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием
Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны
Дети-спортсмены оказались в водной ловушке
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами
Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади
Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления
В МИД назвали число россиян, которые до сих пор остаются в секторе Газа
Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе
Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»
В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы
На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29
Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения
Ликвидация спецназа ВСУ, прорыв в ДНР: новости СВО к утру 23 августа
Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.