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31 июля 2025 в 19:19

Россия окончательно выходит из соглашения с США по утилизации плутония

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ внесло в Госдуму проект о денонсации соглашения с США по утилизации плутония, следует из документа, опубликованного в думской базе. Речь идет о договоре, приостановленном с 2016 года.

В пояснительной записке указано, что соглашение было заморожено указом президента и отдельным законом из-за антироссийских санкций и принятия США закона о поддержке Украины. Кроме того, причиной приостановки действия договора является расширение НАТО и рост военного присутствия стран Альянса в Восточной Европе.

Американская сторона, как указано в материалах к проекту, не выполнила ни одного условия соглашения и предприняла дополнительные антироссийские шаги. Эти действия, как утверждается, изменили стратегический баланс и усилили риски для глобальной стабильности, поэтому предлагается окончательно прекратить действие договора.

Соглашение между Россией и США было заключено в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно обязывало обе стороны утилизировать по 34 тонны избыточного оружейного плутония, непригодного для оборонных нужд. Вместе с основным документом предлагается расторгнуть и все сопутствующие протоколы, касающиеся финансирования, ответственности за возможный ущерб и технологии утилизации плутония через облучение в ядерных реакторах.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что ключевым условием для нормализации российско-американских отношений является отказ США от политики силового доминирования, военной агрессии и поддержки цветных революций. По его словам, странам нужно сформировать общее понимание глобальных интересов и перейти к равноправному партнерству.

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соглашения
плутоний
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