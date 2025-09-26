Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 20:46

Курьер нашел работу в интернете, но оказался за решеткой

В Тюмени задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионеров 10 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюменской области сотрудники полиции задержали жителя Магнитогорска, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам, передает «МВД Медиа». По данным следствия, он выступал в роли курьера.

Преступники звонили пенсионерам и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали жертв передать средства «инкассатору». Тот обещал перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Молодой человек стал участником преступления, откликнувшись на объявление в интернете о легком заработке. <...> Он получил от 10 пожилых граждан в возрасте от 71 до 95 лет около 10 млн рублей, — рассказали в МВД.

Сообщается, что молодой человек оставлял себе комиссию в размере 3–5% от суммы. 19-летнего юношу задержали по горячим следам. Его заключили под стражу.

Ранее мошенники разослали массовые письма о «взломе» почты. Сообщения замаскированы под уведомления Mail, но при переходе по ссылке открывается фишинговая форма. Введенные данные сразу попадают к преступникам, а вместе с почтой они могут получить доступ и к другим сервисам.

курьеры
пенсионеры
мошенники
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, можно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.