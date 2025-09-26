Курьер нашел работу в интернете, но оказался за решеткой

Курьер нашел работу в интернете, но оказался за решеткой В Тюмени задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионеров 10 млн

В Тюменской области сотрудники полиции задержали жителя Магнитогорска, которого подозревают в пособничестве телефонным мошенникам, передает «МВД Медиа». По данным следствия, он выступал в роли курьера.

Преступники звонили пенсионерам и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убеждали жертв передать средства «инкассатору». Тот обещал перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Молодой человек стал участником преступления, откликнувшись на объявление в интернете о легком заработке. <...> Он получил от 10 пожилых граждан в возрасте от 71 до 95 лет около 10 млн рублей, — рассказали в МВД.

Сообщается, что молодой человек оставлял себе комиссию в размере 3–5% от суммы. 19-летнего юношу задержали по горячим следам. Его заключили под стражу.

