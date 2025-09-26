Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ЕС вызвали недоумение слова Трампа о возврате Украины к старым границам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Евросоюзе посчитали ошибочными слова президента США Дональда Трампа о том, что Киев путем интеграционного объединения сможет вернуться к своим старым границам, сообщает El Pais. Один из источников издания отметил, что происходящее развивается вопреки ожиданиям американского лидера.

Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить [старые границы], звучит неверно, — рассказал один из источников газеты.

По его словам, Трамп старается отгородиться от реальности. По мнению другого источника издания, Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Евросоюз может получить жесткий ответ от США после заявлений главы европейской дипломатии Каи Каллас о поддержке Украины. Она заявила, что Европа не должна единолично нести бремя помощи Киеву и Вашингтон обязан подключиться к процессу. По словам журналиста, такие заявления вызовут недовольство американской администрации.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Трамп хочет, чтобы Украина вышла победителем из конфликта. По его словам, он не сомневается в такой позиции республиканца.

