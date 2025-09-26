Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 23:42

Мурашко рассказал, какие две опасные эпидемии угрожают современной России

Мурашко назвал ожирение и депрессию двумя эпидемиями современной России

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сейчас есть две эпидемии — ожирение и депрессия, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». По его словам, они тесно связаны между собой, передает корреспондент NEWS.ru.

Расстройства, которые ведут к выгоранию, депрессии. Это такая тихая эпидемия, которая разрушает изнутри. Ключевой момент — эти две эпидемии не просто существуют параллельно, они тесно переплетены и однозначно усугубляют друг друга, — отметил Мурашко.

Ранее Мурашко рассказал, что в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 34%. Он уточнил, что показатель достиг исторического минимума и держится на этом уровне уже два года.

Также Мурашко сообщил, что сейчас ядерные технологии активно применяются в диагностике и лечении заболеваний, включая онкологические: эти технологии уже вошли в нашу жизнь. Сегодня зарегистрировано больше трех десятков лекарственных препаратов на основе изотопов для лечения онкологии, включая опухоли с метастазами, появляется все больше инструментов для лечения такого типа заболеваний, добавил он.

