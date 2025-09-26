Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 23:01

Московское «Динамо» вырвало победу у самарского клуба в гостях

Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» со счетом 3:2 в гостевом матче РПЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась в Самаре и завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды.

Мячи у победителей забили Даниил Фомин на 9-й минуте, Бителло на 24-й и Иван Сергеев на 34-й минуте. В составе хозяев отличились Ильзат Ахметов (59-я) и Томас Гальдамес (88-я).

После этой победы «Динамо» набрало 15 очков и поднялось на шестую позицию в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 12 очками занимают 10-е место. В следующем туре «Динамо» примет московский «Локомотив», а самарцы сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Ранее бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать. Футболист выступал в том числе за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», «Луч-Энергию» из Владивостока и комсомольскую «Смену».

футбол
ФК Динамо
РПЛ
Крылья Советов
