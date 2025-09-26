Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 22:40

«Наши усилия не напрасны»: Эрдоган об урегулировании конфликта на Украине

Эрдоган: Турция продолжит попытки мирного урегулирования конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Анкара добилась конкретных успехов в мирном урегулировании на Украине и намерена продолжать свою миротворческую деятельность, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. Он добавил, что от продолжающегося конфликта проигрывают все вовлеченные участники.

Достигнутые нами результаты показывают, что наши усилия не напрасны. Черноморский зерновой коридор, обмен пленными и переговоры в Стамбуле — это лишь некоторые из результатов. Мы, Турция, будем продолжать борьбу до тех пор, пока не прекратится кровопролитие, — заявил турецкий лидер.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.

До этого спецпредставитель Трампа Кит Келлог отметил, что американский президент стремится к полноценному миру на Украине. По его словам, в отличие от своего советника, считающего целесообразным сначала прекращение огня, Трамп настаивает на немедленном урегулировании.

Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.