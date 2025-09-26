«Наши усилия не напрасны»: Эрдоган об урегулировании конфликта на Украине Эрдоган: Турция продолжит попытки мирного урегулирования конфликта на Украине

Анкара добилась конкретных успехов в мирном урегулировании на Украине и намерена продолжать свою миротворческую деятельность, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. Он добавил, что от продолжающегося конфликта проигрывают все вовлеченные участники.

Достигнутые нами результаты показывают, что наши усилия не напрасны. Черноморский зерновой коридор, обмен пленными и переговоры в Стамбуле — это лишь некоторые из результатов. Мы, Турция, будем продолжать борьбу до тех пор, пока не прекратится кровопролитие, — заявил турецкий лидер.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.

До этого спецпредставитель Трампа Кит Келлог отметил, что американский президент стремится к полноценному миру на Украине. По его словам, в отличие от своего советника, считающего целесообразным сначала прекращение огня, Трамп настаивает на немедленном урегулировании.