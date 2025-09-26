Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 22:55

Трамп дал ответ Зеленскому по поводу снятия ограничений на удары вглубь РФ

WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары вглубь России

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, передает газета Wall Street Journal. Авторы материала отметили, что политик при этом не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.

Как сказано в статье, Зеленский запросил у Трампа дополнительные ракеты большой дальности и разрешение применять их для ударов по целям вглубь России. Американский лидер не высказал возражений на этот счет. Также был обговорен вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров, такой вариант также рассматривается Вашингтоном.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев предположил, что Зеленский принял за правду саркастическое заявление Трампа о возможности ударов ракетами по территории России. По его словам, украинский лидер, обращаясь к американскому коллеге, пытался убедить его в слабости Москвы, на что получил ироничный ответ про «наступление на Москву».

До этого представитель американской администрации заявил, что слова Трампа о границах Украины не означают изменения его политики. Он добавил, что это лишь переговорная тактика, направленная на стимулирование диалога.

