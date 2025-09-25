В Белом доме объяснили слова Трампа о границах Украины В Белом доме назвали слова Трампа о границах Украины частью переговорной тактики

Слова президента США Дональда Трампа о границах Украины не означают изменения его политики, сообщает New York Post со ссылкой на представителя американской администрации. Это, по словам чиновника, лишь переговорная тактика, направленная на стимулирование диалога.

Это не служит сигналом о каких-либо изменениях в политике. Это очевидная и ясная тактика переговоров, — сказал собеседник издания.

Ранее Трамп заявлял, что при финансовой поддержке Евросоюза и в особенности НАТО Украина сможет вернуть территории, с которых «все началось». По его мнению, на это потребуются время и терпение.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Трампа, отметил, что американский лидер снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему того, как слаба Россия. Он добавил, что в «этой реальности» все по-другому — Киев побеждает, а Россия «порвана в клочья».

Американский профессор, экономист Джеффри Сакс подчеркнул, что резкие изменения в позиции США по украинскому вопросу связаны с отсутствием стабильной команды у Трампа. По словам эксперта, администрация главы Белого дома характеризуется склонностью к импровизации.