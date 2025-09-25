Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 16:03

Стало известно, как Трамп подшутил над Зеленским разрешением бить по России

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский принял сарказм Трампа за реальное заявление

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский принял за правду саркастическое заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможности ударов ракетами по территории России, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, украинский лидер, обращаясь к американскому коллеге, пытался убедить его в слабости Москвы, на что получил ироничный ответ.

Зеленский принял сарказм Трампа о ракетном ударе за реальное заявление. Он сказал, что Россия — бумажный тигр, армия Украины способна наступать, у него есть дальнобойные ракеты «Фламинго» и экономика РФ в ужасном состоянии. Трамп ответил: «Да вы что, правда? Тогда наступайте до границ 1991 года, наступайте на Москву. Если у вас есть ракеты, бейте вглубь России». Это сарказм, очевидно. Зеленский не сможет наступать, экономика в РФ в хорошем состоянии, «Фламинго» пока существуют только в единичных экземплярах. Это не украинские ракеты, и до сих пор никаких ударов по российской территории ими не было нанесено. Скорее всего, это пиар-проект, — пояснил Царев.

Ранее представитель американской администрации заявил, что слова Трампа о границах Украины не означают изменения его политики. Он добавил, что это лишь переговорная тактика, направленная на стимулирование диалога.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее заявил, что Трамп обманул украинцев, указав на их возможность не только вернуть утраченные территории, но и силами ВСУ захватить новые. По его словам, ситуация является смешной.

