Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:25

Киш с тыквой, курицей и сыром: изысканная выпечка для всей семьи!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить близких необычным пирогом? Приготовьте французский киш с сочной начинкой из тыквы, курицы и сыра! Это блюдо сочетает в себе нежную песочную основу, ароматные овощи и сытную курицу. Готовится киш проще простого, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Хрустящее тесто и насыщенная начинка сделают этот пирог настоящим украшением вашего стола.

Для теста возьмите 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, щепотку соли. Для начинки подготовьте 300 г отварной курицы, 200 г тыквы, 150 г твёрдого сыра, 2 яйца, 200 мл сливок, соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Муку с солью перетрите с холодным маслом в крошку, добавьте яйцо, замесите тесто. Раскатайте, выложите в форму с бортиками, наколите вилкой.

Курицу нарежьте кубиками, тыкву — тонкими пластинками. Сыр натрите.

Для заливки взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец, мускатный орех. На тесто выложите курицу и тыкву, залейте сливочной смесью, посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °C около 40–45 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Семья и жизнь
Готовим панакоту: как добиться идеальной текстуры и сливочного вкуса
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Семья и жизнь
Карпаччо дома: как легко приготовить из курицы по-итальянски
Идеальный осенний десерт: готовлю из тыквы и апельсина — запеканка с воздушной текстурой
Общество
Идеальный осенний десерт: готовлю из тыквы и апельсина — запеканка с воздушной текстурой
Россиянин рассказал, как вырастил тыкву-монстра весом 969 кг
Общество
Россиянин рассказал, как вырастил тыкву-монстра весом 969 кг
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Общество
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
рецепты
тыквы
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.