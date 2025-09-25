Киш с тыквой, курицей и сыром: изысканная выпечка для всей семьи!

Киш с тыквой, курицей и сыром: изысканная выпечка для всей семьи!

Хотите удивить близких необычным пирогом? Приготовьте французский киш с сочной начинкой из тыквы, курицы и сыра! Это блюдо сочетает в себе нежную песочную основу, ароматные овощи и сытную курицу. Готовится киш проще простого, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Хрустящее тесто и насыщенная начинка сделают этот пирог настоящим украшением вашего стола.

Для теста возьмите 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, щепотку соли. Для начинки подготовьте 300 г отварной курицы, 200 г тыквы, 150 г твёрдого сыра, 2 яйца, 200 мл сливок, соль, перец, мускатный орех по вкусу.

Муку с солью перетрите с холодным маслом в крошку, добавьте яйцо, замесите тесто. Раскатайте, выложите в форму с бортиками, наколите вилкой.

Курицу нарежьте кубиками, тыкву — тонкими пластинками. Сыр натрите.

Для заливки взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец, мускатный орех. На тесто выложите курицу и тыкву, залейте сливочной смесью, посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °C около 40–45 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.