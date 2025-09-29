Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 20:00

Готовлю запеканку, которая тает во рту. Творог превращаю в пудинг! Получается нежнее облака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту запеканку я открыла для себя совсем случайно, и теперь она стала нашим семейным хитом! Готовила творог детям, и получился не просто сытный завтрак, а настоящий пудинг — нежный, воздушный, буквально тающий во рту. От обычной запеканки ее отличает особенная текстура: без крупинок, шелковистая и очень легкая. Это тот редкий случай, когда полезное становится невероятно вкусным, а процесс приготовления занимает минимум времени. Даже те, кто не любит творог, просят добавки!

Нам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 3 ст. л. манки, 100 мл молока, 5 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин, сливочное масло для формы. Духовку разогреваем до 180 °C. Творог протираем через сито — это главный секрет нежности!

Отделяем белки от желтков. Желтки растираем с сахаром до белой массы. Смешиваем с творогом, добавляем манку, молоко, соль и ванилин. Взбиваем белки в крутую пену и аккуратно вмешиваем в творожную массу.

Форму смазываем маслом, посыпаем манкой. Выливаем массу и выпекаем 30–40 минут до золотистой корочки. Не открываем духовку первые 20 минут! Даем запеканке постоять в выключенной духовке 15 минут. Подаем со сметаной или ягодным соусом.

