Так вкусно, что не останется ни кусочка! Очень вкусный ужин из фарша! Рулетики из фарша в шубке из бекона

Эти рулетики я готовлю, когда хочу сделать ужин по-настоящему праздничным без лишних хлопот. Сочетание сочного фарша и хрустящего бекона — это просто волшебство! Они выглядят очень эффектно, словно вы провели на кухне часа два, а на деле готовятся минут тридцать. Бекон пропитывает фарш своим ароматом и не дает ему пересушиться. Это блюдо неизменно собирает восторженные отзывы, а мои домочадцы готовы есть эти рулетики хоть каждый день. И да, они действительно исчезают с тарелок мгновенно!

Нам понадобится: 500 г мясного фарша, 200 г бекона (пластинами), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 г твердого сыра, соль, перец, прованские травы. Лук и чеснок мелко режем, сыр трем на терке. Смешиваем фарш с луком, чесноком, сыром, солим, перчим, добавляем травы.

Формируем из фарша колбаски длиной около 5–6 см. Каждую колбаску заворачиваем в полоску бекона, слегка прижимая, чтобы бекон «приклеился». Выкладываем рулетики в форму для запекания.

Запекаем при 200 °C 20–25 минут, пока бекон не станет хрустящим. Можно в середине готовки перевернуть их для равномерной прожарки. Подаем с овощным салатом или картофельным пюре. Аромат стоит умопомрачительный!

