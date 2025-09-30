Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:11

Гениально и просто: омлет в пакете, который спасает по утрам всех лентяев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Омлет в пакете представляет собой легкое и полезное блюдо для быстрого завтрака. Это сочетание отличается нежной воздушной текстурой и минимальным содержанием калорий. Отсутствие масла при приготовлении делает блюдо идеальным выбором для здорового питания и диетического рациона.

Для приготовления потребуется: 2 яйца, 3 столовые ложки молока, соль, перец, зелень по вкусу, прочный полиэтиленовый пакет для запекания. Яйца взбивают с молоком до однородной массы, добавляют соль, перец и мелко нарезанную зелень. Полученную смесь переливают в пакет, плотно завязывают, оставляя немного воздуха внутри. Аккуратно опускают пакет в кипящую воду и варят 10–15 минут на среднем огне. Секрет успеха заключается в равномерном нагреве — вода полностью окружает пакет, что позволяет омлету приготовиться без комочков и подгорания. Готовый омлет приобретает нежную воздушную текстуру и сохраняет все полезные свойства продуктов. Подают блюдо сразу после приготовления, дополнив свежими овощами или цельнозерновым хлебом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
завтраки
омлеты
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
