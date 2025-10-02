Канцлер Германии обрушился с критикой на Орбана из-за Украины

Немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время саммита Евросоюза в Копенгагене, передает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, конфликт вспыхнул во время обсуждения поддержки Украины ЕС.

Мерц обрушился с критикой на Виктора Орбана во время встречи лидеров Евросоюза в Копенгагене в среду, обвинив премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения вопросов безопасности блока, — сказано в статье.

Ранее Орбан заявил, что Брюссель намерен развязать войну своими решениями по Украине. В частности, глава правительства раскритиковал обсуждаемые на саммите в Копенгагене инициативы ЕС как откровенно провоенные.

Также стало известно, что Европейский союз планирует начать техническую подготовку к принятию Украины и Молдавии вопреки позиции Венгрии. Еврокомиссия предложила изменить внутренние правила, чтобы обойти возможное вето от Орбана. Соответствующий вопрос предполагалось вынести на обсуждение лидеров стран ЕС на саммите в Копенгагене.