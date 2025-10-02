В Китае казнят членов мафиозного клана из Мьянмы China Daily: в Китае суд приговорил к казни лидеров мафиозного клана из Мьянмы

Суд в Китае приговорил членов мафиозной группировки к смертной казни за убийства, торговлю наркотиками и другие преступления, сообщает China Daily. Бандиты орудовали в районе Коканг в Мьянме с 2015 года.

Подпольный синдикат владел подпольными казино и занимался торговлей наркотиками. Полиция доказала причастность преступной группировки к убийству 14 граждан Китая и ранению еще шестерых. Общий доход от азартных игр и мошенничества превысил 10 млрд юаней (113 млрд рублей).

Суд вынес приговоры всем 39 членам ОПГ. К смертной казни приговорили 11 из них, в том числе двух лидеров. Еще пятеро получили смертный приговор, но с отсрочкой в два года, к пожизненному заключению приговорены 11 человек. Остальные члены синдиката отправятся в тюрьмы на сроки от пяти до 24 лет в зависимости от тяжести преступлений. На оглашении приговора в суде присутствовало более 160 человек, в том числе члены семей подсудимых.

