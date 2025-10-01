Ленивый хачапури на сковороде: готовится за 15 минут без навыков лепки

Ленивый хачапури на сковороде — это идеальный завтрак или перекус для тех, кто ценит время, но не готов отказываться от вкусной и сытной еды. Это блюдо готовится за 15 минут, не требует навыков лепки и поражает своей простотой и сытностью.

Для приготовления смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соды, щепотку соли и перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте из теста круглую лепешку с углублением в центре, выложите на разогретую с маслом сковороду. Обжаривайте под крышкой на среднем огне 5–7 минут до золотистого дна. Аккуратно переверните, в углубление влейте еще 1 яйцо, посолите, посыпьте тертым сыром и готовьте под крышкой еще 2 минуты.

Вкус получается нежным и насыщенным: творожная основа с хрустящей корочкой напоминает традиционное тесто, а расплавленный сыр и яичный желток создают кремовую текстуру, как в классическом хачапури.

Ранее стало известно, как приготовить тертый пирог с вареньем: готовится из продуктов, которые есть в доме у каждого.