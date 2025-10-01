Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 21:36

Песочные колечки: простой рецепт рассыпчатого печенья со сладкой глазурью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Песочные колечки — это нежное рассыпчатое печенье, которое тает во рту и напоминает о вкусе детства. Эти колечки идеально сочетаются с чаем, кофе или молоком, понравятся и детям, и взрослым.

Простой рецепт: смешайте 200 г размягченного сливочного масла с 100 г сахарной пудры, добавьте 2 яичных желтка, щепотку соли и ванилин. Введите 300 г просеянной муки и быстро замесите гладкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте стаканом кружки, а маленькой формочкой или крышкой от бутылки сделайте в центре отверстия. Аккуратно переложите колечки на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C 12–15 минут до легкого румянца.

Готовое печенье сразу посыпьте сахарной пудрой — она растает и создаст тонкую сладкую глазурь. Вкус печенья получается нежным и насыщенным: маслянистое тесто с хрустящей корочкой тает во рту, оставляя приятное ванильное послевкусие.

Печенье хранится до двух недель в герметичной емкости, не теряя свежести. Приготовьте эти простые, но изысканные колечки — и ваш дом наполнится уютом и ароматом домашней выпечки.

Ранее стало известно, как приготовить торт из сгущенки на сковороде: всего пять ингредиентов — быстро и с минимумом усилий.

